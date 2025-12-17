Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gaziömerbey Mahallesi'nde jeotermal kaynak arama amaçlı planlanan sondaj çalışmaları için ÇED süreci resmen başlatıldı.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Enez ilçesi Gaziömerbey Mahallesi sınırları içerisinde, Başatlı Tarım ve Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından yürütülmesi planlanan jeotermal kaynak arama projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci resmen başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen süreç, proje tanıtım dosyasının Edirne Valiliği'ne sunulması ile birlikte yürürlüğe girdi.

Proje kapsamında yaklaşık 66,9 hektarlık ruhsatlı alan içerisinde, her biri 750 ± 100 metre derinlikte olmak üzere 5 adet jeotermal arama sondajı yapılması planlanıyor. Çalışmalarla bölgenin jeotermal potansiyelinin ortaya çıkarılması ve kaynağın rezerv özelliklerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Yetkililer, sondajlardan elde edilecek sonuçlara göre ilerleyen süreçte yapılabilecek olası yatırımların değerlendirileceğini bildirdi.