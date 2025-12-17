Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre Keşan, PM 2.5 değeri 158 ile Türkiye'de hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nin yayımladığı son verilere göre, Edirne'nin Keşan ilçesi, Türkiye genelinde PM 2.5 partikül madde kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü merkez olarak öne çıktı. Keşan'da ölçülen 158 değeri, hava kalitesinin 'sağlıksız' seviyenin de üzerine çıktığını gösterdi.

Aynı endeks verilerinde; İstanbul Kadıköy'de 120, İzmir Konak'ta 123, Hatay İskenderun'da 155 PM 2.5 değeri ölçülürken, Keşan bu merkezlerin tamamını geride bıraktı. Ankara Ulus, Diyarbakır ve Hakkari gibi şehirlerde ise nispeten daha düşük kirletici seviyeleri kaydedildi.

Uzmanlar, PM 2.5'in çapı 2,5 mikrometreden küçük olması nedeniyle doğrudan akciğerlere ulaşabildiğine dikkat çekerek, bu kirleticinin astım, kalp-damar hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları ve kanser riskini artırdığını vurguluyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için ciddi sağlık riskleri oluşturduğu belirtiliyor.

Hava kirliliğinin başlıca kaynakları arasında motorlu taşıtlar, sanayi faaliyetleri, kömür ve odun yakımı, tarımsal uygulamalar, inşaat faaliyetleri ve orman yangınları yer alıyor. Uzmanlar, yüksek kirlilik günlerinde açık havada uzun süre kalınmaması ve hassas grupların gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyor.