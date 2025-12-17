İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde son iki haftada düzenlenen FETÖ operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını, 90'ının tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen FETÖ operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Son iki haftada 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcıları ile ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kuran, dışişleri, askeri ve sivil mahrem yapılanmalar ile eğitim ve finans yapılanmalarında faaliyet gösterdiği tespit edilen 160 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 90'ı tutuklanırken, 52'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2001149069419229502

Operasyonlarda ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, 'Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne ve milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor' dedi ve operasyonda görev alan birimleri tebrik etti.