İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Herkes İçin Turizm Derneği iş birliğiyle başlatılan Dansla Terapi Atölyeleri, görme engelli bireylerin ritim, beden farkındalığı ve özgüven kazanımını destekliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Herkes İçin Turizm Derneği ile birlikte görme engelli bireylere yönelik 'Dansla Terapi Atölyeleri'ni hayata geçirdi.

Almanya'dan kente gelen Rehberlik ve Psikolojik Danışman (PDR) ve Dans Terapisti Mehmet Ballıkaya'nın yürüttüğü atölyeler, Yurdoğlu Engelli Çalışmaları Merkezi'nde 16 kişilik sınırlı kontenjanla gerçekleştiriliyor. 'Ritmi Hisset, Bedeninle Özgürleş' temasıyla düzenlenen çalışmalarda katılımcılar, ritim ve hareket aracılığıyla hem kendilerini ifade etme hem de bedensel farkındalıklarını güçlendirme imkânı buluyor.

Dans ve yaratıcı drama tekniklerinin birlikte kullanıldığı süreçte, görme engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak hedefleniyor. Atölye boyunca ritim, nefes ve özgün hareketlerle katılımcıların bedensel deneyimleri destekleniyor.

'GÖRMEDEN ÖĞRENMEK DE MÜMKÜN'

Çalışmayı yürüten terapist Mehmet Ballıkaya, dansın yalnızca eğlence değil aynı zamanda bir duygu aktarımı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

'Toplumda 'görme engelliler dans edemez' gibi yanlış bir algı var. Oysa onlar duyarak öğreniyor, ritmi hissederek hareket ediyorlar. Amacımız, 'ben yapamam' düşüncesini ortadan kaldırmak. Atölyeye katılan birçok kişi çok kısa sürede özgürce dans etmeye başladı.'

Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ise atölyenin engelli bireylerin kendilerini ifade etme gücünü artırdığını belirterek, 'Dansın kör bireylerin yaşamına olumlu katkı sağladığını görüyoruz. Bu çalışmalar özgüven kazandırıyor ve toplumsal yaşama katılımı güçlendiriyor' dedi.

Programa, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden proje yürütücüsü Emel Pektezel de destek verdi. Atölyelerin ilerleyen dönemde daha geniş katılımla sürdürülmesi planlanıyor.