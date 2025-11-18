Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Bilim Merkezi, 11-16 Kasım ara tatilinde 24 farklı atölyeyle yüzlerce öğrenciyi bilimle buluşturarak dolu dolu bir program gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Kayseri Bilim Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim-öğretim takviminde yer alan 11-16 Kasım ara tatilinde kapılarını bilim meraklısı öğrencilere açtı. Ara tatili fırsata dönüştüren Bilim Merkezi, farklı yaş gruplarına hitap eden toplam 24 bilimsel atölye ile öğrencilerin hem öğrenip hem eğlendiği keşif dolu günler sunarak büyük ilgi gördü.

Astronomiden robotik kodlamaya, tasarım ve mühendislikten doğa bilimlerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan atölyeler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirildi. Çocukların bilimi deneyerek, üreterek ve keşfederek öğrenmelerini amaçlayan program kapsamında; atık ürünlerden maket uydu, fırça robot, zıplayan robot, ahşap tasarım, el fanı, DNA bileklik, algoritma takımı, akıllı sinyalizasyon, oyun hamuru ile devre, fosil avcılığı, gergin köpükler, yüzük oyunu, piksel sanat, drone ve İHA, model uçak, takım yıldızlar dürbünü, doğanın izleri ve daha birçok yaratıcı etkinlik gerçekleştirildi.

Minik bilim severler ayrıca WeDo robotik atölyesinde robotlarını kodladı, ses atölyesinde sesin gizemini inceledi ve origami ile canlılar dünyasını yeniden şekillendirdi. Etkinliklerde öğrenciler hem üretmenin mutluluğunu yaşadı hem de bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi'nde düzenlediği ara tatil programıyla çocukların tatillerini verimli, keyifli ve nitelikli bir şekilde geçirmelerini sağlarken, bilime olan ilgilerini arttırmayı da hedefledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde çağın gereklerine uygun, bilim ve teknolojiyi merkeze alan projelerini hayata geçirmeye devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, atölyelerde hem öğretici hem eğlenceli bir ortam oluşturarak ara tatili bilimle doldurdu.