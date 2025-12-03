İzmir'in farklı üniversitelerinden tasarım öğrencileri, Avrupa Birliği'nin destek sağladığı Re-Value (Avrupa Kıyı Şehirlerinde Kentsel Kalite ve İklim Tarafsızlığına Yeniden Değer Vermek) projesi kapsamında inovasyon kampına girdi.

İZMİR (İGFA) - Avrupa Birliği Hibe Programı tarafından fonlanan, pek çok ülkenin belirli şehirlerinin katılım sağladığı Re-Value (Avrupa Kıyı Şehirlerinde Kentsel Kalite ve İklim Tarafsızlığına Yeniden Değer Vermek) projesinin 3. İnovasyon Kampı- 'Şehrine Değer Kat' etkinliği İzmir'deki üniversitelerin tasarım öğrencilerini bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde, İzmir Planlama Ajansı ve Genç Başarı Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen kampta gençler ilk gün EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi (ESKEM)- Tarihi Portekiz Sinagogu'nda, ikini gün Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Alsancak'ın çok katmanlı kentsel yapısını merkeze alarak çalışmalar yaptı.

ÖNERİLER KARAR ALICILARA SUNULACAK

Karma gruplar halinde çalışan öğrenciler doğa temelli çözümler (NBS), yerel ihtiyaç analizi, kentsel ısı adası etkisi, yağmur suyu yönetimi, kapsayıcı tasarım, kamu değeri, zemin-cephe-çatı yüzeylerinde dönüşüm ve sürdürülebilir iş modelleri gibi Re-Value'nın temel kavramlarını pilot alan üzerinde değerlendirerek tasarım önerileri geliştirdi.

Ayrıca, Genç Başarı Vakfı'nın Projelendirme Modelini kullanarak projelerinin ekonomik değeri ve sürdürülebilirliğine dair analizler sundu. Kamp boyunca ekipler, Alsancak'ın çok katmanlı kentsel yapısını merkeze alarak veriye dayalı, uygulanabilir, yenilikçi ve kamusal fayda odaklı tasarımlar üretti. Büyük yeşil alanları birbirine bağlayan yeşil koridorlar, iklim dirençli sokaklar ve kullanıcı deneyimini güçlendiren bütünleşik çözümler ortaya kondu. Gençlerin yaratıcı enerjisi ve ortak üretim yaklaşımıyla Re-Value projesine değer katan bu kamp, Alsancak'ın geleceğine dair önemli bir katkı sundu. Üretilen tasarım önerileri katalog hâline getirilerek karar alıcılara sunulacak.