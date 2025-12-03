Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 11-14 Aralık tarihleri arasında Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 'Mersin Tarım Fuarı'nda, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini alacak.

MERSİN (İGFA) - Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerinden tarımsal desteklere, iklim değişikliğine uyum projelerinden yerel tohum ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımına kadar Büyükşehir'in yürüttüğü birçok çalışma, stantta ziyaretçilere interaktif şekilde aktarılacak.

Tohumdan fideye, sera teknolojilerinden bahçeciliğe, sulama teknolojilerinden peyzaja, zirai ilaçlardan gübreye, agro bilişimden ekolojik tarıma ve hayvansal üretim makinelerinden tarımsal mekanizasyona kadar geniş bir yelpazede tarım sektörünü bir araya getiren Mersin Tarım Fuarı'nda Büyükşehir Belediyesi standında; toprak analiz cihazı, zeytinyağı asit ölçüm cihazı, distilasyon ünitesi, güneş paneli maketi ve mikroskopla bitki zararlısı incelemeleri gibi uygulamalı tanıtımlar gerçekleştirilecek. Büyükşehir ekipleri ayrıca fuar boyunca üreticilerin sorunlarını da dinleyerek, çözüm önerileri sunacak.

DURMAZ: 'FUAR BOYUNCA STANDIMIZDA PROJELERİMİZ VE ÜRETİCİ DESTEKLERİMİZ ANLATILACAK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, '11-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan 'Mersin Tarım Fuarı'nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak yerimizi alacağız. Fuarda hizmetlerimizin tanıtımını yapmak, tarım sektöründe doğaya uyum sağlayarak tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak, iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Standımıza gelen ziyaretçilerimize, hizmetlerimizin ve projelerimizin interaktif bir şekilde aktarımı olacak. Fuardaki standımızda belli başlı projelerimiz ve üretici desteklerimiz anlatılacak' dedi.