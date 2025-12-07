İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de drift ve makas atan sürücülerin yakalandığını duyururken, devreye giren yeni trafik kurallarını bir kez daha hatırlattı.

ANKARA (İGFA) - İzmir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren drift ve makas atma olaylarına karışan A.E.D.B. ve V.İ. isimli sürücüler yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği yapıldı' diyerek yeni Trafik Kanunu teklifine göre uygulanacak cezaları açıkladı.

Buna göre drift yapan sürücülere; 140 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün geri alınması, aracın 60 gün trafikten men edilmesi, 5 yıl içinde ikinci ihlalde sürücü belgesinin iptali uygulanacağını belirten Bakan Yerlikaya, Makas atan sürücülere ise 90 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün geri alınması, aracın 60 gün trafikten men edilmesi cezası verileceğini hatırlattı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1997603637925736813

Bakan Yerlikaya, 'Hala vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak drift atan, makas atan sürücüler var. Bu görüntüler bize yakışmıyor ve asla kabul edilemez. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sürücüleri gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin, biz gereğini yaparız' ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile drift ve makas gibi tehlikeli davranışlara karşı cezalar ciddi şekilde artırılarak trafik güvenliği öncelikli hale getirildi.