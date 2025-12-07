İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 7 ildeki organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını, 47'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma ekiplerinin son 1 haftadır yürüttüğü operasyonlarda 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda toplam 67 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 47'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1997568066520002984

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, ilgili İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerin işledikleri suçlar ise şöyle sıralandı:

Erzurum: Silah kaçakçılığı

Antalya: Baskı, darp ve tehditle işyeri devralma

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa: Tefecilik

Sakarya: Ehliyet sınavına müdahale

Kırklareli: İnsan ticareti

Tekirdağ: Organize nitelikli hırsızlık

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacağını belirtirken, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.