İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 7 ildeki organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını, 47'sinin tutuklandığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Jandarma ekiplerinin son 1 haftadır yürüttüğü operasyonlarda 7 ilde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik başarılı çalışmalar gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda toplam 67 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 47'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, ilgili İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerin işledikleri suçlar ise şöyle sıralandı:
Erzurum: Silah kaçakçılığı
Antalya: Baskı, darp ve tehditle işyeri devralma
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa: Tefecilik
Sakarya: Ehliyet sınavına müdahale
Kırklareli: İnsan ticareti
Tekirdağ: Organize nitelikli hırsızlık
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacağını belirtirken, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçen tüm ekipleri tebrik etti.