İzmir Büyükşehir Belediyesi, 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 6. Çocuk Filmleri Şenliği'ni başlatıyor. Kentin dört bir yanında çocukların beğenisine sunulacak Ters Yüz 2 filmi, çocukları renkli karakterlerin dünyasında yolculuğa çıkaracak.

İZMİR (İGFA) - İzmirli çocukları sinema ile buluşturan Çocuk Filmleri Şenliği, 6. kez 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Sömestr tatilinde gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar, hem eğlenecek hem de duygularını yeniden keşfedecek. Ters Yüz filminin devamı niteliğinde olan Ters Yüz 2 adlı animasyon filmde, ergenlik dönemine adım atan Riley'nin maceraları anlatılıyor.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA

Ters Yüz 2; 17 Ocak'ta Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda, 19 Ocak'ta Postacılar Konferans Salonu'nda ve Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 20 Ocak'ta Aliağa kültür Merkezi, Elhamra Sahnesi ve Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, 21 Ocak'ta Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi ve Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'nda, 22 Ocak'ta Kemalpaşa Belediyesi Dere Kültür Merkezi'nde, 23 Ocak'ta Bergama Kültür Merkezi ve Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde, 24 Ocak'ta Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda, 26 Ocak'ta Kınık Öğretmenevi'nde, 27 Ocak'ta Karaburun Halk Eğitim Merkezi ve Güzelbahçe AKM Tuncel Kurtiz Sahnesi'nde, 28 Ocak'ta Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde, 29 Ocak'ta Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi ve Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi'nde, 30 Ocak'ta Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi Büyük Salon'da ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde, 31 Ocak'ta Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde ve 1 Şubat'ta Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda gösterilecek. Film gösterimleri, saat 14.00'te başlayacak.