İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Karabağlar Şubesi tarafından düzenlenen 'Atatürk'e Hasret Şarkıları' adlı Türk sanat müziği konserine ev sahipliği yaptı. Konserde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, sevdiği eserlerle anıldı.

İZMİR (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Karabağlar Şubesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'Atatürk'e Hasret Şarkıları' adlı Türk sanat müziği konseri düzenledi.

Atatürk'ün sevdiği ve Atatürk'ü hatırlatan şarkıların söylendiği konsere Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları, bazı meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Ege Üniversitesi öğretim görevlisi, şef Dr. Barış Doğan yönetiminde sahnelenen konserde, yaşları 30 ile 80 arasında değişen 48 kişilik koro ve solistler, birbirinden anlamlı eserleri seslendirdi.

'Mevsimler susup çöller ağlasın', 'Hasret', 'Doymadım sana ağlarım', 'Eğilmez başın gibi gökler' ve 'Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar' adlı eserlerin de yer aldığı 24 parçalık zengin repertuvara izleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı konser, sanatseverlerin uzun süre ayakta alkışlarıyla sona erdi.