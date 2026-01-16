Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Köyiçi ve Yakakent mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yıllardır süren imar sorunlarının çözümüne yönelik hazırlanan Revizyon Uygulama İmar Planları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Köyiçi ve Yakakent mahallelerinde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluşarak revizyon imar planlarına ilişkin yürütülen çalışmaları paylaştı. Toplantıda, uzun süredir gündemde olan imar sorunlarının çözümüne yönelik planlama sürecinin ayrıntıları aktarıldı.

Toplam 59 hektarlık alanda sürdürülen planlama çalışmaları kapsamında Köyiçi Mahallesi; Çay, Dere Caddesi, Bahçelik ve Muhacir olmak üzere dört bölgeye ayrıldı. Çalışmalar 18 ayrı düzenleme sahasında yürütülürken, geçmiş dönemde yapılan yaklaşık 600 başvuru ve itiraz incelenerek 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı hazırlandı.

Revizyon planı için 21 kurumdan görüş alındı. Yeni planlama kapsamında bölgede 4 eğitim tesisi, 2 sağlık tesisi, 112 bin 754 metrekare yeşil alan, 3 sosyal tesis alanı, 1 belediye hizmet alanı (spor tesisi) ve 1 pazar yeri ayrıldı.

'ŞEFFAF VE ADİL BİR SÜREÇ YÜRÜTÜYORUZ'

Toplantıda konuşan Başkan Yıldız, göreve geldikleri günden bu yana kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarına öncelik verdiklerini belirterek, son 20 ayda 13 milyon 900 bin metrekarelik alanda planlama ve imar çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. İlçede yıllardır çözülemeyen birçok kronik imar sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yıldız, çalışmaların şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı. Yıldız, 'Amacımız yalnızca binaları değil, yaşamı dönüştürmek. Güvenli, sağlıklı ve çağdaş yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu süreci siyaset üstü bir anlayışla, ortak akılla yürütüyoruz' dedi.

Deprem gerçeğine de dikkat çeken Başkan Yıldız, planlama sürecinde hiçbir vatandaşın hak kaybına uğramayacağını belirterek, 'Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı müteahhitlerin insafına bırakmayacağız. Kentsel ihanete asla izin vermeyiz' ifadelerini kullandı. Planların İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmesinin ardından askı sürecinde bilgilendirme ofisi kurulacağını da açıkladı.

Çiğli Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Harun Balcı ise yeni revizyon planında yasal kesinti oranlarının aşılmayacağını belirtti. Önceki planlarda yüzde 45'in üzerinde kesinti öngörüldüğünü hatırlatan Balcı, yeni planlamada bu sorunun ortadan kaldırıldığını söyledi. Balcı, yapılaşma koşullarının güncellendiğini ancak inşaat metrekarelerinde hak kaybı yaşanmayacağını, ruhsatlı ve ruhsatsız yapıların ayrı ayrı değerlendirileceğini ifade etti.