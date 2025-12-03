İZSU'nun Yeni Foça'da Şavklı Deresi çıkışında tarihi köprüyü koruyarak yaptığı genişletme ve alternatif menfez çalışması, bölgede yağışın yarattığı sorunların önüne geçti. İlçedeki son yağışlar en kritik noktada taşkın yaşanmadan atlatıldı.

İZMİR (İGFA) - Geçen ay yağışlar nedeniyle taşkınlara sahne olan Yeni Foça'da yaşanan sorun çözüme kavuşturuldu.

İZSU Genel Müdürlüğü'nün, 23 Ekim'deki afetten sonra yoğun temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ali Stair Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişiminde yer alan, Şavklı Deresi'nin denize ulaştığı noktada genişletme çalışması yapıldı.

Dere üzerindeki tarihi köprünün yanından açılan yeni menfez hattı sayesinde bölge, bu kez yoğun yağışı taşkın yaşamadan atlattı. Tarihi dokuya saygılı şekilde yapılan müdahale, tüm kurumların koordineli çalışması ve İZSU ekiplerinin hızlı operasyonu sayesinde Yeni Foça, uzun süredir ilk kez yoğun bir yağışı taşkın riski olmadan geçirdi.

KÜÇÜKBAYRAK: 166 KİLOGRAM YAĞIŞ AFET BOYUTUNDAYDI

İZSU İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'nda Menemen, Aliağa ve Foça'dan sorumlu Teknik Şube Müdürü Mehmet Küçükbayrak, 23 Ekim'de yalnızca iki saat içinde metrekareye yaklaşık 166 kilogram yağış düştüğünü belirterek, 'Yerel halk 60-70 yıldır böyle bir yağış görmediğini söylüyor. Yaz aylarındaki büyük orman yangınından sonra ağaç gövdeleri, tomruklar ve dal parçaları Şavklı Deresi'ne sürüklenip geçişleri tıkayınca birçok noktada taşkın yaşadık. Taşkının en kritik noktası deresinin denize döküldüğü yerde bulunan Osmanlı dönemine ait tescilli taş köprü oldu. Dere yatağı belli bir kapasiteyi taşıyordu ancak tarihi köprünün yaklaşık 4 metrekarelik kesiti suyun denize ulaşmasını engelliyordu. Bu nedenle çevredeki ev ve iş yerlerinde deredeki taşmaya bağlı ciddi su baskınları yaşandı' dedi.

SON YAĞIŞTA TAŞKIN OLMADI

İlgili kurullardan alınan izin ve onayların ardından hızla harekete geçildiğini ifade eden Küçükbayrak, 'Tarihi köprünün korunması öncelik alınarak yan kısmından yaklaşık 6 metrekarelik kesitli kutu menfezlerle alternatif bir akış hattı oluşturuldu. Tarihi köprünün 4 metrekarelik kesitine 6 metrekare daha ekleyerek toplam kesiti 10 metrekareye çıkardık. Böylece akış kapasitesini iki buçuk katına yükseltmiş olduk. Bu kritik imalatı ekiplerimizle birlikte 24 saat içinde tamamladık. Takip eden günlerde Foça 140-145 kilogramlık yeni bir yağış daha aldı, ancak bu kez bölgede taşkın yaşanmadığını sevinerek gözlemledik. Şavklı Deresi yine dolu kesitte çalışıyordu ama su alternatif menfezlerden denize aktı. Hiçbir sokakta su baskını yaşanmadı. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan teşekkür aldık' şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kocabıyık, yapılan düzenlemenin önemine dikkat çekerek, 'Yangından sonra dağdan gelen kütükler dereyi tıkıyordu. İlk selde birçok ev ve araç zarar gördü. Ama Şavklı Deresi'nin çıkışında tarihi köprüye zarar vermeden açılan yeni güzergâh sayesinde son yağmuru büyük sıkıntı yaşamadan atlattık. Yoksa çok daha büyük bir felaket olurdu. Artık derenin tıkanma ihtimali çok düşük. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla evlerinde oturabilir. İZSU ve İzmir Büyükşehir ekipleri her zaman yanımızda' diye konuştu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mustafa Deniz Kaptanoğlu, '23 Ekim'de yaşanan selde maalesef hem can hem de mal kaybı yaşadık. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekiplerinden yardım talep ettik. Başkanımız Cemil Tugay bizim imdadımıza yetişti. Bu künkler konulmasaydı halimiz haraptı. İZSU'nun hızlı müdahalesi sonrasında geçen cuma gününden başlayan yağmurda herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. 1 saat içinde o kadar yağış alırsak sistemler de çalışamayabiliyor ama artık daha hazırlıklıyız. Bu duruma çare bulduk. Ben buradan Başkanımız Cemil Tugay'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.