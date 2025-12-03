Düzce'de bir tatlı imalathanesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Düzce'de kent merkezinde bulunan bir tatlı dükkanında meydana geldi.
İşletme sahibi İ.A, 4 yaşındaki oğlu İ.E.A'yı iş yerine getirdi.
Tatlı yapımı sırasında kaynatılan kızgın yağın kazayla devrilmesi sonucu küçük çocuğun üzerine döküldüğü öğrenildi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.E.A, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tedavi için Gebze Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.