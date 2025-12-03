Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İ.E.A, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından çocuk, ileri tedavi için Gebze Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İşletme sahibi İ.A, 4 yaşındaki oğlu İ.E.A'yı iş yerine getirdi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Düzce'de kent merkezinde bulunan bir tatlı dükkanında meydana geldi.

Düzce'de bir tatlı imalathanesinde üzerine dökülen kızgın yağ nedeniyle yaralanan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.