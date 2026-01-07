Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sezer Altan, gastronominin yalnızca yemek değil; kültür, ekonomi ve şehirlerin dünyaya açılan en güçlü markalaşma aracı olduğunu söyledi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sezer Altan, gastronominin toplumlar ve şehirler için stratejik bir değer taşıdığını belirterek, mutfağın artık turizmin merkezinde yer aldığını vurguladı. Gastronominin yalnızca yemekle sınırlı olmadığını ifade eden Altan, 'Gastronomi bir toplumun kendini ifade etme biçimidir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sofralarına bakılarak anlaşılabilir' dedi.

Seyahat anlayışının değiştiğine dikkat çeken Altan, turistlerin artık deniz-kum-güneş yerine hikâyesi olan sofralar için yola çıktığını, bu nedenle gastronominin turizmin birinci önceliği haline geldiğini söyledi. Gastronomi turizminin sezonluk olmadığını vurgulayan Altan, 'Gastronomi, 12 ay boyunca sürdürülebilir bir turizm modeli sunuyor. Ege Bölgesi zeytinyağı, deniz ürünleri, otlar ve yerel mutfağıyla büyük bir avantaja sahip. Önemli olan bu zenginliği doğru hikâyeyle markalaştırmak' diye konuştu.

YEREL ÜRETİCİ VE COĞRAFİ İŞARET VURGUSU

Gastronominin tarım ve yerel üreticiye doğrudan katkı sağladığını belirten Altan, yerel ürünlerin restoranlarda kullanılmasının ekonomik olduğu kadar kültürel bir değer de yarattığını ifade etti. Coğrafi işaretli ürünlerin kültürel mirası koruduğunu ve tüketiciye güven sunduğunu belirten Altan, Türkiye'de bin 781 coğrafi işaretli ürün bulunmasına rağmen AB tescilli ürün sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Ege'nin gastronomi, kültür, tarih ve doğayla birlikte bütüncül bir destinasyon olarak tanıtılması gerektiğini vurgulayan Dernek Başkanı Sezer Altan, kamu kurumları ve sektör paydaşlarıyla iş birliğine hazır olduklarını belirtti. Michelin yıldızlarının da sevgi ve tutkuyla yapılan işlerin doğal sonucu olduğunu dile getirdi. Altan, 'Hedefimiz Ege'yi sadece mutfağıyla değil, kültürü ve doğasıyla birlikte dünyaya tanıtmak. Her yemeğin bir hikâyesi var ve biz bu hikâyelerle Ege'yi güçlü bir gastronomi markası haline getirmek istiyoruz' dedi.