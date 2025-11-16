İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali'ne katılarak, Güm-Öz Turuncu Eller Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin mandalina işleme tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Tugay, üreticiyi alım ve tanıtımla destekleyeceklerini vurguladı.

İzmir Gümüldür'de gerçekleşen Mandalina Festivali'ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, festival kapsamında Kadın Kooperatifinin Tesisini açtı.

14 Kasım'da başlayan festivalde, Başkan Tugay, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, meclis üyeleri ve beraberindekilerle stantları gezdi, üreticilerle sohbet etti ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Tugay, ayrıca '81 Ressamın Gözüyle Menderes' resim sergisini ziyaret etti ve çocuklara madalya ile bisiklet hediye etti.

Tesis açılışı sırasında Tugay, Güm-Öz Turuncu Eller Kooperatifi'nin uluslararası Green Destinations Top 100 Stories listesine girdiğini hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatifin üretimini alacaklarını ve tanıtımını yapacaklarını açıkladı.

Tugay konuşmasında, üretimin ve çalışmanın önemine dikkat çekerek, 'Üretmenin, sabahtan akşama tarlasında, dükkânında, fabrikasında, bağında bahçesinde ter dökenin kıymetini bilelim. Ona hakkını verelim' dedi.

KADIN ELİYLE ÜRETİM VE EKONOMİYE KATKI

Kooperatif Başkanı Gürsel Appa, 'Dokuz kadın olarak kurduğumuz hayallerin gerçekleşmeye başladığı noktadayız. Atölyemizle hedefimiz, 17 ton çürümeye terk edilmiş mandalinayı gıda ürününe dönüştürmek ve ekonomiye katmak' ifadelerini kullandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de üreticiye desteklerini vurgulayarak, kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Tugay ve beraberindekiler, mandalina işleme tesisini gezerek incelemelerde bulundu.