BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Belediyesi'nin 'Birlikte Hasat Zamanı' sloganıyla düzenlediği Zeytinine Dokun Hasat Şenliği, Işıklı Mahallesi'ndeki belediye zeytinliğinde gerçekleştirildi. Başkan Deniz Dalgıç ve çok sayıda katılımcı, geleneksel yöntemlerle zeytin toplamanın keyfini yaşadı. Zeytin hasadının ritüellerini hep birlikte yaşayan Mudanyalılar, bereketin ve emeğin gücünü paylaştı.

Mudanya Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Başkan Yardımcıları Av. Baran Güneş ve Volkan Keçici, Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız ile 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Cüneyt Soylu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve gönüllüler yer aldı.

Katılımcılar, yaygıların üzerinde elleri ve tırmıklarla geleneksel yöntemlerle zeytin toplamanın, keyfini ve zorluğunu deneyimledi. Topladıkları ürünleri birer kiloluk bidonlara kuran katılımcılar, Marmarabirlik'in açtığı stantlarda ise geleneksel zeytinyağı sıkımını da inceleyerek, zeytinyağı tadımı yaptı.

Zeytin hasadından sonra birlikte helva yenilerek şenlik sona erdi.

'ZEYTİN, MUDANYA'NIN YAŞAM KAYNAĞI'

Bu arada Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, ağaçların üzerinden zeytin toplayarak etkinliğe katıldı.

Başkan Dalgıç, ilçede üretilen zeytine ve zeytinyağına sahip çıkmanın önemli olduğunu belirterek, 'Geçmişimizde ve bugünümüzde her şeyin temelinde zeytin var, geleceğimizde de zeytin var. Zeytin, Mudanya'nın yaşam kaynağıdır' dedi.

Başkan Dalgıç, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon diledi.