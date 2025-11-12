İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Otogarı'nın haksız işgali nedeniyle İZOTAŞ'a ecrimisil tahsili için haciz işlemi başlattı. Tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasının ardından otogarda yenileme ve işletme çalışmaları yapılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir giriş noktalarından biri olan İzmir Otogarı'ndaki sorunları çözmek için kararlı adımlar attığını açıkladı.

Açıklamada, 1997 yılında yap-işlet-devret modeliyle kurulan otogarın sözleşmesinin 2023 yılında sona erdiği, İZOTAŞ'ın uzatma talebinin mahkeme tarafından reddedildiği belirtilirken, tahliyeyi engelleyen tedbir kararının temyiz süreci devam ediyor.

Belediye, otogarın 217 bin 626 metrekarelik alanının haksız işgali nedeniyle İZOTAŞ'tan ecrimisil talep edildiğini, alacağın tahsili için haciz ve yasal bildirimlerin başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, işlemlerin alacağın tamamı tahsil edilene kadar süreceği vurgulandı.

Tahliyeye ilişkin tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte İzmir Otogarı'nda yenileme ve işletme çalışmalarının başlatılacağı, İzmirlere yakışır bir terminal yapılanmasının kısa vadede hayata geçirileceği ifade edildi.

Belediye, şehrin taleplerinin takipçisi olacaklarını ve hukuki süreçleri titizlikle sürdüreceklerini açıkladı.