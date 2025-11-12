Bursa'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, temmuz ayında orman yangınında zarar gören Gürsu Karahıdır Mahallesi'nde 30 bin fidan toprakla buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri bu yıl 'Yeşil Vatan Seferberliği' temasıyla kutlandı. 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla düzenlenen program kapsamında, Bursa genelinde 12 ilçede toplam 96 bin fidan toprakla buluştu.

2025 yılı fidan dikim töreninin adresi ise geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir yangın felaketi yaşayan Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi oldu. 11 Kasım Salı günü saat 11.11'de başlayan törende, yangından etkilenen bölgeye 30 bin yeni fidan dikildi.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile çok sayıda kurum temsilcisi, öğrenci ve vatandaş katıldı.

'YANAN ALAN SADECE ORMAN OLABİLİR'

Programda konuşan Milletvekili Mustafa Varank, orman yangınları sonrasında çıkan spekülasyonlara dikkat çekerek, 'Kanunen de anayasayla da sabittir ki yanan alanlar sadece yeniden orman yapılabilir. Bugün burada bu kararlılığın en somut örneğini gösteriyoruz' dedi.

Varank, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yangından etkilenen üst bölgelerde de ağaçlandırma çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

GÜRSU YENİDEN YEŞİLLENECEK

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yangınla mücadelede gönüllü olarak hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak, 'Kendi harçlıklarıyla yangına koşan şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. Simsiyah alanı yeniden yemyeşil hale getireceğiz' dedi.

Hatırlanacağı gibi, 26 Temmuz 2025'te çıkan yangında 953 hektarlık alan zarar görmüş, 4 Ağustos'ta tamamen söndürülmüştü. Yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hızlı bir şekilde hasar tespiti ve ağaçlandırma hazırlıklarına başlamıştı.

Yanan alanlarda kızılçam, fıstıkçamı, çınar, kestane, defne, ıhlamur, servi, sedir ve mazı türlerinden oluşan 300 bin yeni fidan dikilerek 'Bursa'ya yakışan yeni bir orman' oluşturulacak.