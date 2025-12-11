İzmir Oda Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile sahne aldı. Konser, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Oda Orkestrası farklı disiplinlerden sanatçılar ve zengin bir repertuvarı kent sakinleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Orkestra son olarak dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile sahne aldı. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği özel konserde, solo ve oda müziği alanındaki uluslararası kariyeriyle tanınan İspanyol klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile oda orkestrasının performansı sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde Falla'nın Ateş Ritüeli Dansı, Bartók'un Romen Halk Dansları, Mendelssohn'un yaylı çalgılar için 7. Senfonisi ve Bernstein'ın klarnet, yaylı çalgılar ve vibrafon için sonat gibi eserleri yer aldı.

İspanyol Pablo Barragán, klarnet kariyerine Batı-Doğu Divan Orkestrası üyesi olarak başladı ve daha sonra özellikle oda müziği alanında uluslararası bir solist olarak kariyer yaptı.