ABD'de yaşayan 29 yaşındaki Mete Korkmak, ailesiyle yaptığı son görüşmede 'Yarını görüp göremeyeceğimi bilmiyorum' dediği günden bu yana kendisine ulaşılamıyor.

abdpost / ABD (İGFA) - ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Mete Korkmak'tan iki gündür haber alınamıyor. Ailesi, Korkmak'ın son telefon görüşmesinde zor durumda olduğunu söylediğini, hatta 'Yarını görüp göremeyeceğimi bilmiyorum' ifadelerini kullandığını belirtti.

Aile tarafından verilen bilgilere göre Korkmak, en son Fort Lauderdale bölgesinde görüldü. O andan sonra kendisine telefonla ya da başka bir yolla ulaşılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mete Korkmak'ın bir yıl önce Amerika'ya sınırdan giriş yaparak geldiği, asıl olarak New Jersey'de yaşadığı ancak son dönemde çeşitli nedenlerle Florida'da bulunduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları, Korkmak'ın bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

Korkmak'ın ailesi büyük bir endişe içinde olduklarını, her geçen saatin kaygılarını daha da artırdığını dile getiriyor. Yakınları, bölgede yaşayan veya o çevrede bulunan herkese çağrıda bulunarak, 'Mete'yi tanıyan, gören, hakkında en ufak bilgi sahibi olan biri bile varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Şu an her türlü yardıma muhtacız' ifadelerini kullandı.