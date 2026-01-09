Lions Kulüpleri'nin 'Açlık Hizmet Ayı' kapsamında İzmir Artemis Lions Kulübü, Sokak Çorbacıları Derneği iş birliğiyle ihtiyaç sahibi 200 aileye sıcak çorba dağıttı. Etkinlik, dayanışma ve paylaşım mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Artemis Lions Kulübü, Ocak ayında düzenlenen 'Açlık Hizmet Ayı' kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Kulüp üyeleri, Sokak Çorbacıları Derneği ile birlikte mutfağa girerek mercimek, soğan, havuç, patates ve özel baharatlarla besleyici çorbalar hazırladı. Beş saat süren titiz hazırlık sürecinin ardından çorbalar hijyenik kaplarda paketlenip termal çantalarla dağıtıma hazır hale getirildi.

Akşam saatlerinde Basmane, Konak ve Alsancak'ta ihtiyaç sahibi 200 ailenin kapısını çalan Lions üyeleri, yalnızca bir öğün yemek değil, 'yalnız değilsiniz' mesajını da iletti. Etkinlik hakkında konuşan İzmir Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç, 'Bir kap sıcak çorba bazen dünyayı değiştirmeye yeter. Biz birlikte güçlüyüz ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' dedi.