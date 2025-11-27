İzmir'de Narlıdere Belediyesi, Kapalı Pazar Yeri'nde tüketici haklarının korunması amacıyla fiyat etiketi, düzen ve tartı doğruluğuna yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için pazar yerine Tartı Kontrol Noktası kuruldu

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, haftada iki gün vatandaşlara hizmet veren Narlıdere Kapalı Pazar Yeri'nde tüketici haklarını korunmasına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Pazar yerinde, ürünlerin satış fiyatının yer aldığı etiketlerin tüketicilerin kolayca görülebileceği şekilde bulundurup bulundurulmadığını kontrol eden zabıta ekipleri, düzen ve tartı denetimi de yaptı. Pazar yeri esnafına eksikleri konusunda uyaran zabıta ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

TARTI KONTROL NOKTASI

Narlıdere Belediyesi, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için pazar yerine Tartı Kontrol Noktası da kurdu. Tüketici haklarının korunması için hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, aldıkları ürünleri ücretsiz olarak tartabiliyor. Pazar alışverişinde akıllara gelebilecek tüm soru işaretlerini gidermeyi amaçlayan uygulama, mahalle sakinlerinden de tam not aldı.