Operasyonların, toplum sağlığını ve özellikle gençleri uyuşturucu tehdidinden koruma amacı taşıdığını belirten Bakan Yerlikaya, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre; Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin, Mersin'de ise 223 kilogram skunk maddesi bulundu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum ve Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 447,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda metamfetamin ve skunk maddelerinin ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

