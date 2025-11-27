İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda metamfetamin ve skunk maddelerinin ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum ve Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 447,5 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre; Erzurum'da 224,5 kilogram metamfetamin, Mersin'de ise 223 kilogram skunk maddesi bulundu.
Operasyonlarda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonların, toplum sağlığını ve özellikle gençleri uyuşturucu tehdidinden koruma amacı taşıdığını belirten Bakan Yerlikaya, emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.