İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme ve istihdama kazandırma hedefi doğrultusunda projeler üreten ve uygulayan Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından, farklı kurs merkezlerindeki çeşitli branşlardan mezun olan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, kentin dört bir yanındaki 28 kurs merkeziyle istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Meslek Fabrikası'nın farklı kurs merkezlerindeki çeşitli branşlarda ücretsiz eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, törenle sertifikalarını almanın sevincini yaşadı.

PROTEZ TIRNAK KURSUNA İLGİ YOĞUN OLDU

Örnekköy yerleşkesindeki kurs merkezinde ekim ayında başlatılan ve bir ay süren 92 saatlik protez tırnak kursu, mezunlarını verdi. Eğitim süreci boyunca kursiyerler, protez tırnak yapımının tüm aşamalarını uzmanlarından öğrenerek sertifika almaya hak kazandı.

Mezun olan 24 kursiyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol gereği Halk Eğitim Merkezi onayıyla elde ettikleri belgeyi iş yaşamına katılmak için kullanabilecek.

Meslek Fabrikası, Örnekköy yerleşkesinde 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana 25 farklı kurs açtı, bu kurslardan 340 kursiyer mezun olup belge almaya hak kazandı. Devam eden dört kurstan ise 73 katılımcı yararlanıyor.

BEŞ BRANŞTAN 70 MEZUN

Meslek Fabrikası Cengizhan Kurs Merkezi'nde ise Türk İşaret Dili (TİD) eğitimi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği, Kahve Yapımı ve Sunumu, Giyim Üretimde Temel İşlemler, İleri Excel Geliştirme ve Uyum eğitimlerini başarıyla tamamlayan 70 kursiyerin sertifika töreni gerçekleştirildi. Üretken ve istihdam odaklı eğitimler alan kursiyerler, yeni bir başlangıca adım attı.

İNGİLİZCE KONUŞMA EĞİTİMİ, MEZUNLARINI VERDİ

Güzelbahçe Belediyesi iş birliğiyle açılan Güzelbahçe Kurs Merkezi'nde de ilk sertifika töreni İngilizce Konuşma Eğitimi alanında oldu.

Mezunlar, İngilizceyi daha özgüvenli ve akıcı bir şekilde konuşabildiklerini paylaşarak mutluluklarını dile getirdi. Sertifika törenlerine Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ve Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı da katıldı.