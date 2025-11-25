Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara 'Geniş Ailem Projesi' ile hizmet vermeye devam ediyor. Bu hizmetlerden yararlanan isimlerden biri de, Gölcük'te yaşayan ve yüzde 98 engelli raporu bulunan Hilmi Aydın oldu. Aydın, hizmet için Büyükşehir'e teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 'Geniş Ailem Projesi' kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların sağlığa erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu hizmetlerden yararlanan isimlerden biri de, Gölcük'te yaşayan ve yüzde 98 engelli raporu bulunan şeker hastası Hilmi Aydın oldu. Tek başına hastaneye gidemeyen ve yanında refakat edecek yakını da bulunmayan Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli ulaşım desteği sayesinde tedavisini aksatmadan sürdürüyor.

HAFTADA ÜÇ GÜN GÜVENLİ HASTANE ULAŞIMI

Ayağındaki rahatsızlık sebebiyle düzenli pansuman yapılması gereken Hilmi Aydın, haftada iki kez Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, bir kez ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne Büyükşehir ekipleri tarafından götürülüyor. Hizmet kapsamında Aydın evinden alınarak hastaneye ulaştırılıyor, tedavisi tamamlandıktan sonra yine ekipler tarafından güvenli şekilde evine bırakılıyor. Süreç boyunca ihtiyaç duyduğu refakat desteği de Büyükşehir tarafından sağlanıyor.

'BU HİZMET BANA CAN SİMİDİ OLDU''

Sağlık sürecini anlatan Hilmi Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu desteğin kendisi için hayati önem taşıdığını belirterek,'1996'da şeker hastalığım başladı, ardından kalp krizi geçirdim ve 32 gün yoğun bakımda kaldım. Bir sabah uyandığımda hiçbir yeri göremiyordum. Şeker hastalığı nedeniyle gözümün arkasındaki kanallarda patlama olmuş. Daha sonra ayaklarımla ilgili sorunlar başladı, parmak amputasyonları yaşadım. Şimdi ayağımı kurtarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte en çok yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Emekliyim ve imkânım yok. Tek başıma hastanelere gitmem mümkün değildi. Üç yıldır beni evimden alıp, tedavime ulaştırıyorlar. Bu hizmet benim için çok büyük bir iyilik. Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum' dedi.

Geniş Ailem Projesi, Kocaeli genelinde yalnız yaşayan, hareket kısıtlılığı bulunan ve sağlık hizmetlerine tek başına ulaşmakta zorlanan vatandaşlara ücretsiz ulaşım ve refakat desteği sunarak onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında daha fazla vatandaşın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.