Bursa'nın spor hafızasında önemli bir yere sahip olan Namık Kemal Spor Kulübü, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında sporun birleştirici gücü ile gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimindeki dönüştürücü etkisi bir kez daha vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Rahmi Hastürk ve kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek kurumun geçmişten bugüne uzanan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Sporun birleştirici gücünü her alanda hissettirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Aydın, özellikle çocukların ve gençlerin erken yaşta sporla buluşturulmasının önemini hatırlattı.

Spora ve sporcuya verdikleri desteği kesintisiz bir şekilde sürdüreceklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Osmangazi genelinde 136 mahallemizin tamamında; muhtarlarımız, mahalle temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetleri titizlikle değerlendiriyor, gerekli notları alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu ziyaretleri de yalnızca bir vesile olarak değil, karşılıklı iletişimi güçlendiren samimi buluşmalar olarak görüyoruz. Bizleri içtenlikle karşılamanızdan ve gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, kulüp yöneticileri ve vatandaşlarla sohbet ederek iletilen talepleri tek tek not aldı.