İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali'nin açılışını yaptı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, balkon bahçeciliği ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak, süs bitkiciliği sektörüne destek vermek amacıyla bu yıl ikinci kez İzmir Balkon ve Bahçe Bitkileri Festivali düzenledi.

Kültürpark'ta kurulan festival alanında üretici stantları ve çiçekseverler bir araya geldi. 9 Kasım'a kadar sürecek festivalin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptı. Açılış törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, üretici kooperatiflerinin yöneticileri, üreticiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay İzmir'in kalbi, şehrin doğası Kültürpark'ta ikinci kez rengârenk bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Festivalin amacının balkon bahçeciliğini ve kentsel tarımı yaygınlaştırmak olduğunu kaydeden Başkan Tugay, 'Balkon bahçeciliğini yaşam kültürüne dönüştürmek istiyoruz. Doğayla bağımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yaşam alanlarımız, üreticilerimizin emekleriyle çiçeklensin. Yerel üreticilerimizle tüketicilerimiz böyle ortamlarda buluşsun, tüketiciler de daha ekonomik koşullarda alışveriş yapsın istiyoruz' dedi.

Festivale toplam 35 yerel üreticinin katıldığını belirten Başkan Tugay, üretici kooperatiflerinin kent için önemine değindi. Kooperatiflerin çabalarıyla dış mekan süs bitkileri üretim ve ihracatında İzmir'in ülke birincisi olduğuna dikkat çekti. İzmir'de bin 270 hektarlık alanda toplam 208 milyon adet dış mekan süs bitkisi üretildiğine dikkati çeken Başkan Tugay, 'Bunun ilçelere dağılımında Bayındır ve Ödemiş öne çıkıyor. Üretim alanında Türkiye'nin yaklaşık yüzde 32'sini, üretim miktarında ise yüzde 39'unu İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Çiçekçilik bizler için bacasız sanayi gibi. İstihdam ve gelir potansiyelini daha da büyütmeliyiz. Bu sektörü şehrimizin kalkınmasında lokomotif haline getirebiliriz. Biz bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarım sektörünü destekliyoruz. Üreticinin yaşadığı zorlukları biliyoruz. Girdi maliyetleri yüksek, üreticinin emeği çoğu zaman karşılık bulamıyor. Ama üreticimiz direniyor, toprağını terk etmiyor. İşte bu festival, onların emeğine duyulan saygıdır, teşekkürdür. Üreticimizin yanında olmaya, onları güçlendirmeye devam edeceğiz. Bir yandan da iklim krizi, çevre felaketleri, doğal afet gerçekleri var. Doğa, tüm nimetlerini cömertçe sunuyor. Ama maalesef bazı insanlar aklı, bilimi, vicdanı geri plana atıyor ve doğaya gösterilmesi gereken saygı ve sevgide ihmalkar davranıyor. Oysa doğa, yaşam demek. Yaşama sahip çıkmamız gerekiyor' diye konuştu.