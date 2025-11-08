İzmir Aliağa Belediyesi'nin vatandaşlara kaliteli hizmeti uygun fiyatla sunma anlayışıyla hayata geçirdiği ALBEST Sosyal Tesisleri, yalnızca Aliağalılardan değil, çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Modern yapıları, nezih ortamları ve her kesimden vatandaşa hitap eden konseptleriyle ALBEST markası, kısa sürede bölgenin en çok tercih edilen sosyal tesisleri arasına girdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın 'herkes için yaşanılabilir kent' vizyonu doğrultusunda son 10 yılda büyük bir dönüşüm yaşayan Aliağa, sosyal yaşam alanlarıyla da örnek kent kimliği kazandı. Belediye iştiraki ALBEST tarafından işletilen sosyal tesisler, hem ekonomik fiyat politikası hem de yüksek kalite standartlarıyla vatandaşlara güvenli, keyifli ve ulaşılabilir sosyal alanlar sunuyor.



LEZZET, KONFOR VE KALİTE BİR ARADA

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan sosyal tesisler arasında; ALBEST Meydan (fastfood, içecek ve tatlı çeşitleri), Güzelhisar Sosyal Tesisleri (restoran hizmeti), AliaKent Fastfood, Kaleiçi Coffee, Hacıömerli Gryneion Mesire Alanı, Alia Park Kafe (Atla Terapi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde) yer alıyor. Bu tesisler, zengin menüleri, aile dostu atmosferleri ve uygun fiyat politikalarıyla Aliağa halkının günlük yaşamında önemli bir buluşma noktası haline geldi.



ÇEVRE İL VE İLÇELERDEN YOĞUN ZİYARET

Kısa sürede bölge halkının da dikkatini çeken ALBEST Sosyal Tesisleri, yalnızca Aliağa'da yaşayan vatandaşlara değil; İzmir merkez, Menemen, Bergama, Foça ve Manisa gibi çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçilere de ev sahipliği yapıyor. Günlük ziyaretlerle Aliağa'ya gelen vatandaşlar, tesislerin sunduğu kaliteli hizmeti deneyimlerken, aynı zamanda maviyle yeşilin buluştuğu Aliağa'nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı yakalıyor.



SOSYAL HAYATA DEĞER KATAN MARKA: ALBEST

Vatandaşların buluşma noktası haline gelen ALBEST Sosyal Tesisleri, kaliteli hizmet anlayışını koruyarak 'herkes için ulaşılabilir sosyal yaşam' vizyonunu sürdürüyor. Aliağa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının en başarılı örneklerinden biri olan ALBEST, uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara kaliteyi, konforu ve keyfi bir arada sunmaya devam ediyor.