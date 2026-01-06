Karşıyakalıların sosyalleşme alanlarının başında gelen sahil bandındaki mısır ve kestane satıcıları için yeni stantlar yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi atölyelerinde üretilen, estetik görünüme sahip yeni tezgahlarda hijyen standartlarına uygun ve denetlenebilir şekilde hizmet verilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka'nın sahil bandında mısır ve kestane satan, İzmir Roman Kooperatifi üyesi 33 esnafa destek verildi.

Kent kültürünün önemli bir parçası olan sokak lezzetleri arasında yer alan mısır ve kestane satışı için kendi atölyesinde yeni tezgahlar yapan Büyükşehir, hijyen standartlarına uygun, denetlenebilir hizmetin önünü açtı. Alaybey'den Mavişehir'e kadar devam eden hatta mısır ve kestane satıcıları artık suya dayanıklı ahşap malzemeli yeni stantlarıyla İzmirlilere satış yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde koordinatör görevini yürüten Emin Karameşe, 'Karşıyaka sahilinde satış yapan yurttaşlarımızın daha hijyenik ve uygun koşullarda satış yapmasını hedefledik. Önceki stantlar, şık ve estetik de değildi. Bu tezgahlar tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla yapıldı. Tekne malzemesi olarak kullanılan bir ahşaptan üretildi ve yağmura, çamura dayanıklı. Kullanacak arkadaşlarımıza hayırlı olsun' dedi.