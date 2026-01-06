Bursa'da metro istasyonlarına yerleştirilen Bursakart kiosk cihazları, Osmangazi Metro İstasyonu'nda sabah yoğunluğunda arızalandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'da zamandan tasarruf sağlamak ve vatandaşlara 7/24 kesintisiz hizmet sunmak amacıyla metro istasyonlarına yerleştirilen Bursakart kiosk cihazları, Osmangazi Metro İstasyonu'nda amacına ulaşamadı.

Sabah işe gidiş saatlerinde yoğunluğun arttığı saatlerde çalışmadığı iddia edilen kiosk, yolcuların tepkisine neden oldu. Kartlarına bakiye yüklemek ya da işlem yapmak isteyen çok sayıda vatandaş, defalarca denemelerine rağmen cihazdan hizmet alamadı. Özellikle sabah saatlerinde alternatif bir çözümün sunulmaması, mağduriyeti daha da artırdı. İşe geç kalma endişesi yaşayan yolcular, yetkililerden soruna acil müdahale edilmesini istedi.

Osmangazi İstasyonu'nda yaşanan aksaklığın, '7/24 hizmet' anlayışıyla hayata geçirilen kiosk sistemine olan güveni zedelediğini belirten vatandaşlar, arızalı cihazların bir an önce onarılmasını ve benzer sorunların yaşanmaması için düzenli bakım yapılmasını talep etti.