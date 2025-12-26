İzmir'de ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği bir dönemde Karabağlar Belediyesi, dayanışma kültürünü büyüten önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ile İzmir Fırıncılar Esnaf Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlara her gün 'askıda ekmek' uygulamasıyla ücretsiz ekmek desteği sağlanıyor. Protokol kapsamında ihtiyaç sahiplerine yönelik poğaça, boyoz ve gevrek gibi ürünlere erişimi kolaylaştıracak çalışmalar da başlatıldı.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde protokole Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı imza attı. Törene projeye destek veren 11 fırıncı esnafı ile Karabağlar Belediyesi Esnaf ve Pazaryerleri Komisyonu üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.

İmza töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar'da dayanışmayı esas alan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

'Karabağlar'da dayanışma var' demiştik. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz' diyen Kınay, askıda ekmek projesinin Karabağlar ailesini güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ESNAFA AKARYAKIT DESTEĞİ

Dayanışmayı sadece sosyal desteklerle değil, esnafı güçlendiren uygulamalarla da büyüttüklerinin altını çizen Başkan Kınay 'Belediyemize ait KARBEL AŞ'nin Üçyol'daki akaryakıt istasyonunu yenileyerek yeniden hizmete açtık. Güneş enerjisiyle çalışan bu tesisle hem çevreye duyarlı bir adım attık hem de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile yaptığımız protokol kapsamında taksilere bunun yanı sıra ruhsatlı ticari araçlar için de mazotta yüzde 5 indirim uygulamasını başlattık' diye konuştu.

Kınay son olarak 2025 yılını zorluklarla geride bıraktıklarını ancak umutlarını kaybetmediklerini belirterek '2026 yılının huzur, bereket, sağlık ve adalet getirmesini diliyoruz. Amacımız Karabağlar'da herkesin kendini daha güvende ve huzurlu hissettiği bir yaşamı birlikte inşa etmek' dedi.

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı ise fırıncı esnafının yıllardır sürdürdüğü dayanışma geleneğine dikkat çekerek, 'İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımızı bugüne kadar geri çevirmedik. Bu proje ile yıllardır süregelen dayanışma daha sistemli hale geldi ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor' dedi. Sırtı, Karabağlar Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen çalışmanın örnek oluşturduğunu vurguladı.

Protokol kapsamında Karabağlar Belediyesi'nden sosyal yardım alan yaklaşık 500 vatandaş, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası'na kayıtlı 11 fırından her gün düzenli olarak askıda ekmek uygulamasıyla ücretsiz ekmek alıyor. Ayrıca protokol kapsamında poğaça, boyoz ve gevrek gibi ürünlere erişimi kolaylaştıracak çalışmaların da kısa sürede tamamlanması planlanıyor.