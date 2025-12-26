İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yeter Gürbüz, görev başındayken sergilediği duyarlı ve örnek davranışıyla takdir topladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Yalı Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi çevresinde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışması sırasında bir altın kesesi bulan Gürbüz, hiç tereddüt etmeden durumu amirlerine bildirdi ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla altınların sahibine ulaşmasını sağladı.

Temizlik çalışması sırasında bulduğu keseyi kontrol eden Yeter Gürbüz, içinde altınlar olduğunu fark edince vakit kaybetmeden müdür ve amirlerine haber verdi. Eşiyle birlikte Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gürbüz, altınları tutanakla teslim etti. Yapılan çalışmalar sonucunda altınların sahibi Feride ve Mustafa Dere çiftine ulaşıldı ve emniyette taraflar bir araya geldi.

Altınların, Dere ailesinin çocuklarının hastane masrafları için biriktirildiğinin öğrenilmesi üzerine duygusal anlar yaşandı. Yeter Gürbüz, bu bilgiyi aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da emniyette personelinin yanında yer alarak bu anlara şahitlik etti.

Personelinin sergilediği davranıştan büyük gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Durum müdürlerimiz tarafından tarafıma iletildi. Güzelbahçe Belediyesi ailesi olarak personelimizden her zaman böyle bir sorumluluk ve duyarlılık bekliyoruz. Kızımız Yeter Gürbüz, bu örnek davranışı en güzel şekilde göstermiştir. Emniyetimizden resmi yazıyı alarak konuyu belediye meclisimizin gündemine taşıyacağız ve personelimizi ödüllendireceğiz. Kendisini yürekten tebrik ediyorum' diye konuştu.

Altınları sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşayan Yeter Gürbüz, ''Altınları görür görmez üzerimde büyük bir ağırlık hissettim. Mutlaka ihtiyaç sahibi bir ailenin oluğunu düşünerek önce amir ve müdürlerime durumu bildirdim. Ardından eşimle birlikte Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçtik. Burada Belediye Başkanım Mustafa Günay'la birlikte altınların sahibi ailemize altınları teslim etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadım. Altınların, çocuklarının hastane masrafı için olduğunu öğrenince gözyaşlarıma hakim olamadım. İnsan insana her zaman ihtiyaç duyar. Bizde bu vesileyle insan kazanmış olduk. Hangi arkadaşımız olsa bu davranışı gösterirdi. Belediye Başkanımız Mustafa Günay'a benim için bu unutulmaz anlarda yanımda olduğu için teşekkür ediyorum'' dedi.

Altınların bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Mustafa Dere, ''Tedavim için Güzelbahçe Semt Polikliniği'ne geldim. Eve dönerken altınları düşürdüğümü fark ettim. Güzelbahçe ile Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlükleri ve sosyal medya platformlarına durumu ilettim. Sağ olsun Güzelbahçe Belediye Personeli Yeter Gürbüz altınları bulup hemen Güzelbahçe İlçe Emniyete getirmiş. Başta kendisine Güzelbahçe Belediyesi'ne, emniyet müdürlüklerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' dedi.

Seferihisar sakini Dere ailesi, Yeter Gürbüz ve ailesini evlerinde yemeğe davet ederek, bu vesileyle yalnızca kaybolan bir eşyaya değil, aynı zamanda bir aile dostluğuna da kavuştuklarını ifade etti