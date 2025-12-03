Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dünya Su Kayıpları Günü'nde suyun korunması ve kayıp-kaçakla mücadeleye dair yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Kayıp-kaçak oranı yüzde 22,66'ya düşürüldü.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü kapsamında kent genelinde yürüttüğü su kaybı ve kaçak önleme çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

2004 yılında yüzde 72 olan kayıp-kaçak oranı, altyapı yenilemeleri ve teknolojik yatırımlar sayesinde 2025 Ekim itibarıyla yüzde 22,66'ya düşürüldü. Böylece son bir yılda yaklaşık 1,89 milyon metreküp suyun kaybı önlendi. İSU, bu oranı 2028 hedefleri doğrultusunda yüzde 20'nin altına çekmeyi amaçlıyor.

Kentin içme suyu altyapısının yüzde 81'i yenilenerek modern hatlarla değiştirildi. DMA çalışmaları ve basınç yönetimi ile şebeke hassas şekilde takip ediliyor. Şehir genelindeki 327 DMA bölgesinde arıza tespit süreleri kısaltıldı, 387 nokta SCADA sistemiyle online izleniyor.

Depolama kapasitesi güçlendirildi: 2004'ten bu yana 269 yeni depo inşa edildi, mevcut depolarda iyileştirmeler yapıldı. Böylece toplam depolama hacmi 271.746 metreküpten 475.126 metreküpe yükseltildi. Bu sayede şebeke güvenliği artırılırken, su kayıpları da önemli ölçüde azaltıldı.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yaptığı açıklamada, 'Suyun her damlası artık daha değerli. Kayıp ve kaçakla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı suyu tasarruflu ve duyarlı kullanmaya davet ediyoruz' dedi.