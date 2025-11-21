İzmir Karabağlar Belediyesi, Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışının ardından bölge sakinleriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - Belediye Muzaffer İzgü Salonunda düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, Osman Aksüner Mahalle Muhtarı Murat Toprak, meclis üyeleri, belediye bürokratları ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda konuşan ve Karabağlar'ın geleceğini birlikte şekillendireceklerinin altını çizen Başkan Kınay 'Bugün Karabağlar'ın geleceğini hep birlikte şekillendirecek önemli bir adımı başlatıyoruz. Bu süreç uzun yıllardır ihtiyaç duyduğumuz, adım adım ilerleyen ve büyük emek gerektiren bir dönüşüm sürecidir. Amacımız, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir mahalleyi hep birlikte kurmak' diye konuştu.

SORULARA AÇIK VE NET YANITLAR

Bu toplantıları şeffaflık için yaptıklarını ifade eden Başkan Kınay ' Çünkü biliyorum; aklınızda çok haklı sorular var 'Nasıl bir evde yaşayacağım? Süreç ne zaman başlayacak? Ne kadar sürecek? Haklarımız ne olacak?' gibi. Bu soruların tüm yanıtlarını süreç boyunca sizlerle paylaşacağız. Başlangıçtan anahtar teslimine kadar her aşamayı açık ve doğru bilgilerle anlatacağız' dedi

'YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRAN BİR DÖNÜŞÜMÜ HEDEFLİYORUZ'

Bu alanda sadece binaları yenilemeyeceklerini anlatan Kınay çocuklarımızın güvenle yürüyebileceği yolları, oyun alanlarını ve sosyal alanları da birlikte planlayacaklarını Mahallenin ihtiyaçlarını dikkate alan, yaşam kalitesini artıran bir dönüşümü hedeflediklerini belirtti.

HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Bakanlıkla, Büyükşehir Belediyesiyle ve tüm paydaşlarla koordineli şekilde, her adımı dikkatle değerlendirerek ilerleyeceklerini belirten Başkan Kınay 'Sizlerden en önemli ricam: Lütfen doğru bilgiye ulaşmak için belediyemizin Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne başvurun. Dışarıdan gelen yanlış yönlendirmelerin, eksik ya da yanıltıcı bilgilerin sizi tedirgin etmesine izin vermeyin. Tek doğru adres, belediyemizin resmi birimleridir' ifadesini kullandı.

'GÜVENLİ VE MODERN BİR YAŞAMI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

Bugün atılan bu adımın Karabağlar'ın geleceğine atılmış bir adım olduğunu söyleyen Kınay 'Karabağlar değişecek. Ama biz komşularımızdan ayrılmadan, mahallemizin kültürünü ve anılarını kaybetmeden; alışkanlıklarımızı, dayanışmamızı ve birlik duygumuzu koruyarak güvenli, sağlıklı ve modern bir yaşam alanını hep birlikte kuracağız' diyerek sözlerini noktaladı.

ÖZLEM ŞENYOL KOCAER: 'DÖNÜŞÜMÜ KONUT ALANI OLAN TEK BÖLGEDEN BAŞLATIYORUZ'

Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer ise konuşmasında Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap dönüşüm sürecine ilişkin teknik bilgilendirmede bulundu.

Riskli alan ilan edilen bölgede 236 yapı, 470 bağımsız bölüm ve 381 hak sahibi bulunduğunu ifade eden Kocaer '1. Etap, yaklaşık 6 hektarlık alanıyla 106 hektarlık riskli bölgenin kuzeyinde yer alıyor. Planlamada %60 konut, %16 park, %24 yol düzenlemesi öngörülüyor. Mevcut yapı tespitleri ve taşınmaz değerleme çalışmaları SPK lisanslı uzmanlar tarafından başlatıldı. Ruhsatsız yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede güvenli konutlara erişim için dönüşümü buradan başlatma kararı aldık' dedi.

'Beş aşamalı dönüşüm sürecinin ilk adımında olduklarına dikkat çeken Kocaer 'Saha tespitleri ve değerleme çalışmaları, kentsel tasarım ve mimari proje hazırlığı, uzlaşı modeli ve hak sahibi görüşmeleri, yıkım ve yapım süreci ve yerleşim sonrası izleme ve değerlendirme süreçlerinin bunları sırasıyla takip edeceğini belirtti.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SORU CEVAP BÖLÜMÜYLE TAMAMLANDI

Toplantı, proje alanını anlatan kısa film gösteriminin ardından soru-cevap bölümü ile tamamlandı. Vatandaşlar, merak ettikleri konuları yetkililere doğrudan iletme fırsatı buldu.