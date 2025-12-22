TÜİK verilerine göre Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ekim ayında aylık yüzde 2,04, yıllık yüzde 33,66 artış gösterdi. En yüksek artış veteriner harcamalarında yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE, bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,66 arttı.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 29,06 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 32,30 olarak kaydedildi.

Ana harcama grupları incelendiğinde; tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık bazda yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,57 arttı. Yıllık bazda bakıldığında tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 34,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde ise yüzde 27,19 artış gerçekleşti.

Alt gruplar arasında en dikkat çekici artış veteriner harcamalarında görüldü. Veteriner harcamaları, yıllık bazda yüzde 64,33 ile en yüksek artış gösteren alt grup olurken, aylık bazda da yüzde 5,61 artışla ilk sırada yer aldı.

Açıklanan veriler, tarımsal üretimde girdi maliyetlerindeki yükselişin sürdüğünü ve üreticiler üzerindeki maliyet baskısının devam ettiğini ortaya koydu.