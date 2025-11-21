Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararıyla, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin incelenmesi ve koruyucu mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla 22 üyeli bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışma süresi 3 ay, TÜİK verilerine göre 2024'te 202 bin çocuk suça sürüklenmişti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çocuk suçluluğuna karşı önemli bir adım attı. Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 104-105'inci maddeleri uyarınca, çocukların suça sürüklenmesine neden olan faktörlerin tüm boyutlarıyla araştırılması, önleyici mekanizmaların oluşturulması ve çocukların toplumsal yaşama etkin entegrasyonunun sağlanması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve başkan, başkanvekili, sözcü ile katip üyelerin seçimiyle birlikte 3 aylık çalışma süresine başlayacak.

Gerektiğinde Ankara dışında da faaliyet gösterebilecek olan komisyon, yoksulluk, eğitim kopukluğu, dijital şiddet ve aile yapısındaki sorunlar gibi etkenleri mercek altına alacak.