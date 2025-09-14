İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bu yıl kent genelinde çıkan yangınların yanı sıra yaz aylarında sarsıcı etkiler bırakan orman yangınlarıyla da mücadele etti.İZMİR (İGFA) - İzmir, 2025 yazında iklim değişikliğinin etkilerini en sert şekilde hisseden şehirlerden biri oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yılın ilk 8 ayında kent genelinde çıkan 11 bin 564 yangına müdahale etti. Özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları, 28 bin hektarlık alanın yok olmasına ve 10 milyar 485 bin TL’lik zararın oluşmasına neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, 1990’da yalnızca 9 gün 35°C’nin üzerinde sıcaklık görülürken, 2024’te bu sayı 44 güne ulaştı. Uzun süren kuraklık ve gece sıcaklıklarının düşmemesi, kentte yangın riskini artırdı.

İzmir’in iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en çok etkilenen kentlerin başında geldiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, “Artan sıcaklıklarla birlikte yangın sezonu genişledi. Yangınlar, haziran ayının başında başladı. Eylül ayı içerisindeyiz. Hala ufak ufak devam ediyor. Bizim açımızdan çok zor ve yorucu oldu ama daha da önemlisi İzmir açısından yıkıcı bir yaz oldu. Çünkü geniş ormanlık bölgelerimizi kaybettik” dedi.

“YENİ PERSONELLE GÜÇLENİYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onayı verilen 154 itfaiye personelinin alımının tamamlandığını belirten Korkmaz, şimdi de 200 kişilik kadronun verildiğini ve ilerleyen aylarda yeni itfaiye memurlarının alımını yapacaklarını söyledi. Korkmaz, itfaiye teşkilatının hem insan hem de araç yönünden güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, “Teşkilatımızı güçlendirmek zorundayız. Yangınlar her yıl artarak sürecek. İçerisinde arazi aracı da olmak üzere 40 itfaiye aracı alacağız. Şu an ihale aşamasında” diye konuştu.

“TOPYEKÛN MÜCADELE ETMELİYİZ

İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak gereken değerlendirmeleri yaparak yangınla mücadelede ihtiyaçlara göre yol haritası oluşturduklarını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

“Özellikle kırsal bölgelerde ihtiyaç varsa tankerlerimizin tamiratını yapacağız. Köylülere verdiğimiz yangın, ilk yardım ve ormanı-doğayı koruma eğitimlerinin sayısını artıracağız. Bu yangınlar artık yalnızca Orman Genel Müdürlüğü ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın mücadelesi ile sonuçlanmayacak kadar büyük. Topyekûn bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelenin en başında kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlar geliyor. Onlar kendi arazilerini, yaşam alanlarını korumak zorunda.”

“MESLEKTAŞLARIMIZLA ÖZVERİLİ ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

Orman yangınlarında yaşadıkları zorlukları aktaran Korkmaz, “Tüm zorluklara rağmen, bu zorluğu ekip arkadaşlarım ve tüm meslektaşlarımla özverili şekilde çalışarak, daha sorunsuz şekilde atlatmaya çalıştık. Kötüye bakarak kendimizi teselli etmek istemiyoruz fakat bu yaz bu kadar büyük yangınların içerisinde, herhangi bir çalışma arkadaşımızın burnunun dahi kanamaması, can kaybının olmaması tek tesellimiz oldu. Kırsal kesimdeki yurttaşlar, bir yangın esnasında tüm ailesi ile ellerinde süpürgeler, çalılarla yangına müdahale etti. Çalışanlara yemek ve su getirdiler. Gönüllü olarak bize birçok konuda destek verdiler. Herhangi bir karşılık beklemeden gece gündüz çalışmaları beni çok etkiledi. Bu harika bir olaydı” dedi.

“İTFAİYECİLİK MESLEK SINIFINDA OLMALI”

25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İtfaiyecilik Haftası’nın kutlanacağını da anımsatan Korkmaz, kendileri için önemli olan bu tarihte itfaiyeciliğin meslek olarak tanımlanmasını yeniden gündeme getireceklerini belirtti. İtfaiye teşkilatının sadece yangın söndüren bir kurum olmadığını anlatan Korkmaz, yıllardır mücadele ettikleri “meslek” grubu tanımlarına artık kavuşmak istediklerinin altını çizerek, “Teşkilatımız denetim, eğitim, arama ve kurtarma, sel su baskınlarına müdahale ediyor. 24 saat yaşayan şehirde en ufak acil durumda bile İzmir İtfaiyesi en ön saflarda mücadele ediliyor. Bu kadar çok iş yapan bir teşkilatın hala bir meslek grubu içerisinde olmaması çok acı. Sadece orman yangınları ile mücadele etmiyoruz. 4 buçuk milyonluk bir şehir var. Milyonlarca ev, işyeri var. Trafik kazaları meydana geliyor. Her türlü olaya karşı hazırlıklıyız ve müdahale ediyoruz” ifadelerini kullandı.