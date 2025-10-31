Güzelbahçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren projelerden biri olan 'Dayanışma Mutfağı'yla ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Onur Günay Eğitim Kampüsü bünyesinde hizmet veren Dayanışma Mutfağı, günlük 450-500 kişiye yemek çıkartıyor.

İZMİR (İGFA) - Toplumsal dayanışma duygusunu büyütmek ve kimsenin evinde tencere kaynamadığını hissettirmemek amacıyla kurulan mutfakta, günlük olarak titizlikle hazırlanan sıcak yemekler görevli ekipler tarafından adreslere teslim ediliyor. Güzelbahçe'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek olmak için oluşturulan bu sistem, vatandaşların temel beslenme ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, dayanışma mutfağı projesinin ilçede sosyal dayanışma kültürünü pekiştirdiğini vurgulayarak, en büyük sorumluluğun kimsenin yalnız ve çaresiz hissetmemeleri olduğunu söyledi.

Proje kapsamında isteyen vatandaşlar da bağış ve destekleriyle bu dayanışma zincirine katkıda bulunabiliyor.