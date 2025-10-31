Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlediği meslek edindirme, sanat ve hobi kursları için kayıtlar başladı.

ANTALYA (İGFA) - Yeni dönem kurs programına başvurular, www.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam ediyor.

Bu yılki programda protez tırnak, ütü, dokuma, nakış ve halk oyunları gibi meslek edindirme ve el sanatları kurslarının yanı sıra, Türk Halk Müziği, gitar, bateri, solfej, bağlama ve yaratıcı drama gibi kültür ve sanat alanlarında eğitimler yer alıyor.

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kurslar, katılımcılara hem yeni beceriler kazandırmayı hem de sanatla iç içe keyifli bir öğrenme süreci sunmayı amaçlıyor.

Kontenjanla sınırlı kurslara katılmak isteyenler, www.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden başvuru adımlarını takip ederek kayıtlarını gerçekleştirebilecek.