Güzelbahçe Belediyesi, bahar bakımı ve yaza hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. İlçe merkezinde bulunan park, yeşil alan, bağlantılı ara arter yol kenarlarında, cadde, bulvar, kaldırımlarda ve boş alanlarda yangın oluşturabilecek otların biçim temizlik işlemlerini ve evlerden çıkan safra atıklarınıtoplama çalışmalarını hızlandırdı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Fen ve Park Bahçeler Müdürlükleri ekipleri yaz ayına girilmesiyle ilçe genelinde park, refüj, yol, cadde, kaldırım ve boş alanlarda uzayan yabani otlar, bahçe atıkları, molozlardan oluşabilecek yangın ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Bu konularda vatandaşlardan da yoğun bir talep aldıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Sıcaklar erken başladı, otlar uzadı bu hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de kuruyunca yangın tehlikesini artırıyor. Olumsuz durumu oluşturabilecek özellikle boş alanlarda uzayan ve kuruyan otları ekiplerimiz hızlı bir şekilde temizliyor. Güzelbahçe çok geniş bir ilçe. Şu an 150’ye yakın parkımız bulunmakta. Aktif yeşil alanımız 350 bin metrekarenin üstünde. Bu alalarda daha iyi hizmet vermek için Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerimiz her gün farklı bir mahallede temizlik yapıyor. Yaz aylarının gelmesiyle havalar ısındı. Güzelbahçe’de parkların dışında, kaldırım, refüj, cadde, bulvar ve boş alanlarda temizlik yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan bu noktada çok talep gelmekte. Evlerinin yanında boş arsalar olduğunu ve otların insan boyunu aştığını, yabani hayvanların da evlere girdiği söyleyerek biçilmesini talep ediyorlar. Bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Güzelbahçe geniş bir alana sahip. O yüzden ekiplerimize takviye olarak diğer müdürlüklerden de personel ilave ederek hafta sonları da bu temizliğe devam ediyoruz. İşleri yetiştirmek için geçici işçide alıyoruz. Yangınlar geçtiğimiz yıllarda canımızı çok yaktı. Yüksek sıcaklar kurumuş otlar için büyük tehlike arz ediyor, bunlar kurumudan bir an önce temizlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Başkan Günay, söz konusu çalışmaların rutin olarak devam edeceğini kaydetti.