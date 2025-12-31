Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda temizleme, buzlanmaya karşı solüsyonlama ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

31.12.2025 Çarşamba saat 17.00 itibariyle Akçadağ ilçesinde 2, Arapgir 21, Arguvan 11, Battalgazi ilçesi 7 (Kırsal), Darende ilçesinde 9, Doğanşehir ilçesinde 1, Doğanyol ilçesinde 4, Hekimhan ilçesinde 53, Kale ilçesinde 5, Kuluncak ilçesinde 9, Pütürge İlçesinde 11, Yazıhan ilçesinde 16 olmak üzere toplam 149 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olup, yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kar yağışının devam etmesinden dolayı ekipler açılan yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında yolda kalan vatandaşların araçlarına da yardımcı oluyor.

YOLCULAR MAŞTİ'DE AĞIRLANACAK

Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas karayolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmasıyla MAŞTİ'de bekleyen yolculara Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edilecek ve dinlenmeleri için imkânlar sunulacak.

KIŞ LASTİKSİZ YOLA ÇIKMAYIN UYARISI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; sürücülerin kış lastiği olmadan ve zincir bulundurmadan trafiğe çıkmaması uyarısı yapıldı.