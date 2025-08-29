İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl çocuklar ve gençler için festival havasında geçecek. 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleşecek fuar, çocuk ve genç ziyaretçiler için dolu dolu etkinlikler sunacak.İZMİR (İGFA) - Bu yıl yenilenen ve 3 No’lu Hol karşısında yer alacak Yeme İçme ve Etkinlik Alanı’nda özel olarak kurulacak “İzmir Çocuk Oyun Alanı” minik ziyaretçileri heyecan verici bir dünyaya davet edecek.

Survivor ve macera parkurlarından ağ labirentine, mini futbol ve bowlingden langırt oyunlarına kadar pek çok aktivite çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Modüler yapısıyla fuara özel olarak kurulacak oyun alanı, küçük ziyaretçilerin ve ailelerinin en çok ilgi göstereceği bölümlerden biri olacak.

İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü, Dobidop Eğitim Otobüsü ve Mobil Çocuk Sahne etkinlikleri de masal anlatımlarından oyun atölyelerine kadar dolu dolu programlarla çocukları bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları da 6-7 Eylül tarihlerinde Mobil Çocuk Sahne’de “Kendini Arayan Zürafa” oyununu, 31 Ağustos ve 7 Eylül’de ise İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde “Soytarılar Okulu” oyununu sahneleyecek.

GENÇLER İÇİN SPOR, OYUN VE ATÖLYELER

Gençlik ve Spor Alanı bu yıl da birbirinden renkli etkinliklere, atölyelere ve yarışmalara ev sahipliği yapacak. Red Bull etkinlikleri, motor sporları ve refleks oyunlarından mini satranç turnuvalarına kadar birçok deneyimi bu alanda sunacak. 7 Eylül’de WSBK Toprak Razgatlıoğlu yarış izleme partisi de gerçekleştirilecek. Ayrıca, sanattan spora, popüler dizilerden genel kültüre kadar farklı konularda Quiz Night bilgi yarışması, interaktif oyunlar ve e-spor turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca, İzmir’deki spor kulüplerinin stantları ve farklı spor etkinlikleri de bu alanda yer alacak.

YUKATA DENEYİMİNDEN AVATAR ATÖLYESİNE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinin katkılarıyla renkli etkinlikler de Gençlik ve Spor Alanı’nda ziyaretçilerle buluşacak. Meslek Fabrikası, seramik ve barista atölyeleri ile mobil istihdam otobüsünü alana taşıyacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi baskı, mozaik ve vitray atölyeleri ile katılım sağlayacak. ESHOT ise “Geçmişten Günümüze ESHOT” sergisi ve nostaljik mavi otobüs sergisi ile ziyaretçilere ulaşacak. Eşrefpaşa Hastanesi, kuracağı sahra çadırı ile alanda yer alacak. Engelli Çalışmaları Birimi, sokak farkındalığı etkinlikleri, Boccia sporu, kutu oyunları, destekli istihdam programı ve tekerlekli sandalye bakımı uygulamaları ile farkındalık yaratacak.

Gençlik Çalışmaları Birimi ise çanta boyama, origami ve karaokenin yanı sıra yapay zeka oyun ve avatar atölyeleri, Genç İzmir Pop Orkestrası akustik performansı, iyilik duvarı, kil deneyim atölyesi, festival makyajı, balon patlatma yarışması, Erasmus+ deneyim aktarım oyunu, hafıza yarışması, GO ve XOX oyunları, tütsü ve resim deneyim atölyeleri, Japon kültürünü tanıtan yukata deneyimi ve extreme dart etkinlikleri ile fuar katılımcılarına oldukça geniş bir yelpazede deneyim yaşatacak. Kadın Çalışmaları Birimi de taş grafitisi atölyesi, dünya kahvesi atölyesi, şiddetsizlik atölyesi, kadınların İzmir haritası atölyesi, güçlenme durağı atölyeleri, bez çanta boyama atölyesi, eşitlik tüneli ve empati atölyesi ile farkındalık yaratacak. Spor Dairesi Başkanlığı da modern dans atölyesinin yanı sıra fuar boyunca yoga, tango, e-spor turnuvaları, çocuk jimnastik gösterileri ve ayak tenisi organizasyonlarıyla alana hareket katacak.