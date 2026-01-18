İzmir ekonomi basını Ege Serbest Bölgesinde buluştu. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) iş birliğinde düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazeteciler aileleriyle katıldı.

İZMİR (İGFA) - 36 yıldır aralarında güçlü bağlar olan iki kurumun mensupları olarak her sene 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde bir araya geldiklerini dillendiren Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, EMD İzmir Şubesi'nin 175 üyesiyle İzmir ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri kamuoyuna aktarırken,

Ege Serbest Bölgesinin katma değerli üretim, istihdam ve ihracatla öne çıktığını vurguladı. Demircan, 'Türkiye'deki 19 serbest bölgenin gerçekleştirdiği ihracat ve istihdamın yaklaşık yüzde 27'sini ESBAŞ tek başına gerçekleştiriyor. Bu başarının ilerleyen süreçte Batı Anadolu Serbest Bölgesi (BASBAŞ)'nin katkılarıyla yüzde 50'ye ulaşacağına inanıyorum' dedi.

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesiyle ESBAŞ arasındaki iletişimi önemsediklerini, yıllık buluşmaları da Dostlar Meclisi olarak gördüklerini, güçlü bağların sonsuza kadar sürmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Dr. Güler, 'Sizler özverili olarak çalışan bir meslek grubusunuz. Bu mesleğe saygıyla davrandığınız ve devam ettiğiniz için önünüzde eğiliyorum, saygı duyuyorum. Bu dostluğumuz çıkar dostluğu değil, insani bir dostluk. Her zaman kalbimizdesiniz' şeklinde konuştu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise Gazeteciliğin çok zor bir meslek olmasına karşın İzmir basınındaki dayanışmayla sorunların üstesinden gelmek için çalıştıklarını ifade etti. Gappi; 'Biz bir arada oldukça bizi yıkamazlar' ifadelerini kullandı.

Gecede, EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan ve ocak doğumlu üyelerin doğum günü için pasta kesildi. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Faruk Güler'e derneğin yayını Aytaç Abla kitabını takdim etti.