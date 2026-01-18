İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) iki büyük isim aynı sahnede İzmirlilerle buluştu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nı (İZDSO) yöneten şef Christoph-Mathias Mueller ve keman virtüözü Bomsori Kim izleyenlerden tam not aldı.

Küçük yaşta tanınmaya başlayan Güney Koreli Bomsori Kim, yeteneğiyle izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık bir saat süren iki bölümlük konserin birinci bölümünde Jean Sibelius'un 1903 yılında bestelediği Keman Konçertosu'nu çalan Kim, yoğun alkış aldı. 2020 yılında En İyi Senfonik Kayıt dalında BBC Ulusal Galler Orkestrasıyla birlikte yaptığı kayıtla Opus Klasik Ödülü'nün sahibi olan şef Christoph-Mathias Mueller, ikinci bölümde ise Edward Elgar'ın, İngiliz senfonik repertuarının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Enigma Varyasyonları adlı eseri yönetti.