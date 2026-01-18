Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan 'Miras Değil Mübarek' adlı tiyatro oyunu, ikinci gösterimiyle sanatseverlerle buluştu. Yoğun katılımın olduğu gecede engelli bireyler, sahnedeki performanslarıyla profesyonel sanatçıları aratmadı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi ve Osmangazi Engelliler Meclisi iş birliğiyle Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen oyunun ilk gösterimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kapsamında Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmişti.

6 ayı aşkın süredir süren yoğun çalışmaların ardından ikinci kez sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı. Engelli bireylerin başarılı performansları, salonu dolduran izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Üç kardeşin babalarından kalan miras üzerinden gelişen hikâyeyi, eğlenceli bir anlatımla ve hayata dair önemli mesajlarla sahneye taşıyan oyunda, oyuncular sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

'Miras Değil Mübarek' tiyatro oyunun ikinci gösterimiyle izleyici karşısına çıktıklarını ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, 'Arkadaşlarımız bu oyuna hazırlanmak için altı ay boyunca büyük bir özveriyle çalıştı. Özel gereksinimli bireylerden oluşan ekibimizle büyük bir motivasyonla hazırlandık. İlk oyunumuzu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sahnelemiştik. Bugün ise yoğun bir katılımla ikinci gösterimimizi sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' diye konuştu.

'AYLAR SÜREN BİR ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan oyunun yazarı Huriye Ece Küçük de, 'Oyunumuz ikinci kez izleyiciyle buluştu. Bizlere her zaman destek olan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ediyorum. Senaryo süreci aylar süren bir çalışmaydı. Zaman zaman özel gereksinimli bireylerden destek aldık; zor ama çok keyifli bir süreç oldu. 16 kişilik oyuncu kadromuzla sahnelediğimiz oyun çok beğenildi. Bundan sonraki süreçte de kapılarımız herkese açık.' ifadelerini kullandı.

Başarılı sahne performanslarıyla izleyenlerin yoğun beğenisi kazanan engelli bireyler ise 'Uzun bir hazırlık sürecinin ardından ikinci kez sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadık. İlk gösterimden sonra çok güzel geri dönüşler almıştık. Bugün salonun tamamen dolu olması bizi çok mutlu etti. İzleyicilere keyifli bir oyun izlettirdiğimiz için gururluyuz.' şeklinde konuştu.