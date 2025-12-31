İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yeni yıl öncesinde hem sahada hem de belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek anlamlı bir gün geçirdi.

İZMİR (İGFA) - Belediye şantiyesinde çalışan işçilerle buluşan Başkan Yıldız, onların emeklerine teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı. Yıldız, 'Çiğli'nin geleceğini sizlerin alın teriyle kuruyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir Çiğli yaratacağız' dedi.

Ardından Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda idari binada görev yapan mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Onur Emrah Yıldız, tüm belediye personelinin yeni yılını kutladı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Yıldız, '2026'da da omuz omuza çalışarak Çiğli'ye değer katmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÇİĞLİ'YE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Yıldız, konuşmasında yeni yıldan herkes için sağlık, refah dilerken kendisi için ise ilçeye yeni projeler kazandırmayı diledi. Yıldız, '2025 acısıyla tatlısıyla geride kalıyor. Ülkemizde yaşanan sorunlara ve baskılara rağmen, bir ekmeği bölüşerek kentimize hizmet etmeye gayret gösterdik. Bizler bir takımın oyuncuları olarak 2026'da da omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Cansiparane görev yaparak Çiğli'ye değer katmayı sürdüreceğiz. Yeni yılda sizlere sağlık, refah ve mutluluk diliyorum. Benim dileğim ise ilçemize yeni projeler kazandırmak ve Çiğli'yi daha ileriye taşımaktır.'