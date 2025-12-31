Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen 'Haydi Bil Bakalım' Bilgi Yarışması'nın Karatay ilçe finali ve ödül töreni gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen final programına; 27. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katıldı.

Proje kapsamında ayrıca Haydi Oyna Bakalım Tiyatro Yarışması, Haydi Pişir Bakalım Yemek Yarışması ve Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışmaları da yer aldı.

DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

Karatay genelinde 6. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma sonucunda; Uluırmak Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu birinci, Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

KAYACILAR, ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, yarışmada dereceye giren okulları tebrik etti. Yarışmanın keyifli ve eğlenceli geçtiğini belirten Kayacılar, finale kadar gelmenin başlı başına önemli bir başarı olduğunu vurguladı. İl müsabakalarında Karatay'ı temsil edecek okula başarılar dileyen Kayacılar, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

KILCA: BU HEYECANA ORTAK OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 'Haydi Bil Bakalım' bilgi yarışmasının Karatay ilçe finalinin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Finale kalan tüm okulları ve öğrencileri tebrik eden Başkan Kılca, yarışmanın birincisi olan Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu'nu da ayrıca kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Kılca, uzun yıllardır devam eden bilgi yarışması geleneğinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teşekkür etti.

AYHAN: ÖĞRENCİLERİMİZ KARATAY'I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKTİR

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise Konya Büyükşehir Belediyesi'nin koordinesinde gerçekleştirilen yarışmanın güzel, eğlenceli ve heyecan dolu geçtiğini ifade etti. Yarışmaya katılan 34 ortaokul ile finale kalan okulları ve tüm öğrencileri tebrik eden Cengiz Ayhan, öğrencilerin Karatay'ı turnuvalarda en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirtti.

SORGUN: TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM İÇİN BİRİNCİ

27. dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da yarışmaya katılan tüm öğrencilerin kendileri için birinci olduğunu vurgulayarak, finale kadar gelmenin büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Ahmet Sorgun, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in de öğrencilere selam ve tebriklerini ilettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Program, dereceye giren okullara ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



