İzmir'de Çiğli Belediyesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Atatürk’ün insan sevgisini, fikirlerini ve bıraktığı mirası bir kez daha anımsatan bu etkinlik, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen söyleşi ve belgesel gösteriminde, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Arı, 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu, Tarih Uzmanı Alis Altan, meclis üyeleri, muhtarlar ve Çiğlili vatandaşlar bir araya geldi. etkinlikte, Atatürk’ün hayatı ve Cumhuriyet'in kuruluşu üzerine önemli konuşmalar yapıldı.

Söyleşi öncesinde konuşan Başkan Yıldız, kendisine ve herkese sunulan fırsat eşitliğinin Cumhuriyet sayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Arı söyleşinin moderatörlüğünü gerçekleştirdi.

Arı, yaptığı konuşmada, uzun yüzyılların yetiştirdiği en büyük dahinin Mustafa Kemal Atatürk olduğuna vurgu yaptı. "Mustafa Kemal Atatürk, yüzyılların yetiştirdiği ender bir dahi olarak, tarih sahnesinden silinmek üzere olan bir ulusa, ulus olduğunu hatırlattı ve yedi düvele karşı vatanını kurtararak bağımsız ve özgür bir devlet kurdu" diyen Arı, "O devleti, Cumhuriyet'e ve demokrasiye yönelten eşsiz bir liderdi. 57 yıllık yaşamına destansı başarılar sığdıran Atatürk, Geometri ve Medeni Bilgiler gibi kitaplarıyla da bilgi dünyasına katkıda bulundu. Değişik cephelerde savaşan bir asker olan Mustafa Kemal’i, Çanakkale Savaşı'nı anlamak için onun mavi gözlerinden bakmak gerekir. Mustafa Kemal'i anlamak için ‘Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum’ sözlerine ve o anki ruh haline bakmak gerekir. 19 Mayıs 1919’u bilmek ve Cahit Külebi'nin ‘Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı’ dizelerinde anlatılan Mustafa Kemal'i ve bitkin düşen Anadolu insanının yüreğindeki kıvılcımı canlandırmak gerekir. Türk ulusu için en çağdaş devrimleri getiren Atatürk’ü düşünmek ve anlamak için, onun hayatına bakmak yeterlidir. Mustafa Kemal asla ‘ben yaptım’ dememiş, her zaman her yapılanı millet yaptı demiştir. ‘Büyük Türk milleti, az zamanda büyük işler yaptın’ diyerek her şeyi büyük Türk milletine adamıştır. Böyle bir öndere sahip olmakla ne kadar gurur duysak azdır” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her yıl aynı yas ve aynı aşkla andığımızı hatırlatan Tarih Uzmanı Alis Altan, “O eşsiz dahinin, mavi gözlü devin eşsiz ve benzersiz soyadını almadan önce Cumhuriyet kıvılcımlarını anlatmak isterim. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal, Samsun’a çıktığında Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve bitap haldeydi. Halk yorgun, bitkin ve çok yoksuldu. Halkın sadece yüzde 3’ü okuma yazma biliyordu. 15 Mayıs 1919'da Yunan ordularının İzmir’e saldırısı başlamış ve ok yaydan çıkmıştı eşsiz dahi her zaman bağımsızlığa inandı. Ulus egemenliğine dayanan, engelsiz ve koşulsuz bağımsız bir Türk devleti kurmak, Anadolu topraklarına basar basmaz uygulamaya başladığı buydu. İşte, Cumhuriyetin ilk kıvılcımı bu… Ölümünün 86. yıl dönümünde, onu aynı yasla, aynı aşkla anıyoruz ve Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz” diye konuştu.