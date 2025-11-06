İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirdiği 'Yaratıcı Drama Yöntemi ile Sağır Kadınlara Yönelik Kadın Sağlığı Atölyeleri' projesi Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Birliği Karşılıksız Hizmet Ödülleri'nde birinciliğe layık görüldü.

İZMİR (İGFA) - Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Birliği, 1997 yılından bu yana topluma katkı sağlayan ve gönüllülük ruhunu yaşatan ilham verici projeleri görünür kılmak amacıyla Karşılıksız Hizmet Ödülleri düzenliyor.

Karşılıksız Hizmet Ödülleri'nde birincilik ödülü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen 'Yaratıcı Drama Yöntemi ile Sağır Kadınlara Yönelik Kadın Sağlığı Atölyeleri' projesine verildi.

Yaratıcı Drama ve Kadın Sağlığı Eğitmeni Emel Pektezel, İşaret Dili ve Kadın Sağlığı Eğitmeni Özlem Özer ve İşaret Dili Tercümanı Melek Uslular tarafından düzenlenen atölyelerden İzmir ve yurt içinden çok sayıda sağır ve işitme engelli kadın faydalanıyor. Atölye çalışmalarına katılan kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kendi bedenini tanıma, cinsel sağlık, üreme sağlığı, gebeliği koruyucu ve önleyici yöntemler, güvenli annelik, temizlik, beslenme ve menopoz başlıklarında eğitim veriliyor. Türkiye'de kendi alanında öncü bir uygulama niteliği taşıyan bu atölyelerde sağır ve işitme engelli kadınlar, kendi dilinde bilgiye ulaşma fırsatı bulurken aynı zamanda deneyim paylaşımı, dayanışma ve güçlenme ortamı da yaşıyor.